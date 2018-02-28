بالصور.. الملك سلمان يستقبل الحريري في الرياض

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم، الأربعاء، رئيس الحكومة سعد الحريري في مكتبه بقصر “اليمامة” في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما أفادت “وكالة الأنباء السعودية” (واس)، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية.

وحضر الاستقبال، وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد اليعقوب، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة.