آخر الأخبار الأزمة السورية طويلة جداً.. انتظروا هذه المدة قبل الحديث عن حلول! الأوضاع متفجرة.. حرب إقليمية وإسرائيل لن تتسامح مع إيران و”حزب الله”! أقوى 10 جيوش في المنطقة.. أعدادهم وأرقام المليارات التي ينفقونها سنويًا أوروبا أشدّ برودة من القطب الشماليّ.. “طقسٌ غريب” يجتاح الكرة الأرضيّة! أوروبا أشدّ برودة من القطب الشماليّ.. “طقسٌ غريب” يجتاح الكرة الأرضيّة! للراغبين بالعمل في دبي.. إليكم متوسط الرواتب لأول مرة: روسيا تُرسل “الشبح” الى سوريا.. مواصفات خارقة وأسرار عسكرية وانتخابية إعدام لبناني في السعودية..! “غارديان”: لماذا استمر قصف الغوطة رغم اتفاق الهدنة؟ قصة الهاتف الذي ظهر في صورة للملك سلمان قبل 64 عاماً بالصور – انهيار حائط في مار مخايل – بيروت وتضرر عدد من السيارات منذ 5 ساعاتوكالات منذ 5 ساعاتوكالات شارك Facebook Twitter Google Plus LinkedIn Email WhatsApp Facebook Twitter Google+ Print LinkedIn انهار حائط في منطقة مار مخايل – بيروت ما ادى الى تضرر عدد من السيارات التي كانت مركونة على جانب الطريق ومن دون تسجيل اصابات. إقرأ ايضاً قارورة غاز “مشعة” في الاوزاعي موازنة 2018… إخفاء العجز بالعجز “الكهرباء أولاً” 4 أسباب دفعت حزب الله لتبنّي جميل السيّد “قارورة غاز الاوزاعي” تستدعي تدخل “هيئة الطاقة الذرية” أضف تعليقأضف تعليق إلغاء الرد
أضف تعليق