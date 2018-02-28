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بالصور – انهيار حائط في مار مخايل – بيروت وتضرر عدد من السيارات

منذ 5 ساعات
وكالات

انهار حائط في منطقة مار مخايل – بيروت ما ادى الى تضرر عدد من السيارات التي كانت مركونة على جانب الطريق ومن دون تسجيل اصابات.