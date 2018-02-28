بصمات إسرائيلية بجريمة قتل الطالب اللبناني هشام سليم مراد في فرنسا

فُجع لبنان وبلدة بريقع في الجنوب بنبأ اغتيال الطالب هشام سليم مراد، داخل شقته في مدينة غرونوبل الفرنسية، وهو يدرس الفيزياء النووية بجامعة جوزيف فورييه في المدينة، وهي ذات الجامعة التي درس فيها العالم رمال رمال.

وتأتي جريمة اغتيال الشاب هشام مراد بعد ايام على جريمة اغتيال الشاب حسن علي خير الدين في مدينة هاليفاكس الكندية.

وفور تبلغه النبأ الفاجعة، اتصل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف بوالد الطالب هشام، سليم مراد، وقدم له التعازي، مؤكدا أن الحزب سيتابع هذه القضية مع المعنيين لجلاء الحقيقة وكشف منفذي عملية الاغتيال، لافتاً إلى أن بصمات العدو الصهيوني واضحة في جرائم الاغتيال هذه التي تستهدف الطلاب النوابغ من بلادنا.

بدوره، اتصل عضو المجلس الأعلى في الحزب وزير الدولة علي قانصو بوازارة الخارجية اللبنانية، وطلب متابعة هذه القضية، وتسريع الاجراءات ومتابعة التحقيقات لكشف ملابسات الاغتيال، وقد أبدت الوزارة كل اهتمام وأعطت توجيهاتها بهذا الخصوص لسفارة لبنان في فرنسا.

المصدر: شبكة اخبار النبطية