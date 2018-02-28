ثالث فاجعة إغترابية بغضون اسبوع.. عصابة سرقة تقتل”أحمد” في غانا

هزّت جريمة إغترابية جديدة اليوم الاربعاء مدينة صور، التي فُجعت بمقتل إبنها “أحمد صفي الدين” على يد عصابة في غانا.

وقالت مصادر إغترابية إن “المغترب اللبناني أحمد صفي الدين ابن مدينة صور قُتل في غانا على يد عصابة سرقة”.

وفي التفاصيل، أنه اثناء خروج المغدور صفي الدين من البنك، كان يتربص به عدد من المجهولين، الذين تعرضوا له بالضرب، ومن ثم أطلقوا النار عليه من مسدس حربي، ليفارق الحياة على الفور.

وباشرت الشرطة المحلية التحقيقات، فيما عُلم ان جثمان أحمد سينقل الى لبنان غداً الخميس ليوارى في الثرى في مدينته.

يشار الى أن منطقة الجنوب فُجعت اليوم أيضاً بنبأ مقتل ابن بريقع الطالب هشام سليم مراد، داخل شقته في مدينة غرونوبل الفرنسية.

وتأتي جريمة اغتيال الشاب هشام مراد بعد ايام على جريمة اغتيال الشاب حسن علي خير الدين في مدينة هاليفاكس الكندية.