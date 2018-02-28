هل يُطلق سراح زياد عيتاني قبل الانتخابات النيابية؟

بعد التحقيقات الصحفية التي شككت برواية جهاز أمن الدولة حول صحة تعامل الموقوف الممثل زياد عيتاني مع اسرائيل، أكّدت معلومات خاصة لـ”ليبانون ديبايت” أن عائلة الأخير تلقت وعودا من شخصيات رفيعة المستوى في تيار سياسي بارز بأنه سيتم اطلاق سراحه خلال فترة قريبة، وقد تكون خلال الأشهر المقبلة أو حتى قبل الانتخابات النيابية.

وقام أحد الأجهزة الأمنية بتحليل داتا الاتصالات العائدة لعيتاني قبل توقيفه، ليتبيّن عدم تواصله مع أرقام مشبوهة، ما يزيد الشكوك التي كان الصحفي فداء عيتاني قد أثارها على مدوناته عبر “godot told us”.

وتناول الصحفي في مدوناته تفاصيل توقيف عيتاني، وكيفية تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق معه.