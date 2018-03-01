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اختفاء شابة من منطقة الأوزاعي

منذ 2 ساعتين
وكالات

خرجت الشابة نور عساف (16 سنة)، منطقة الأوزاعي، طريق المطار، من معهد الرسول للتمريض، بتاريخ الإثنين 26 شباط، وفقد أثرها، يرجى ممن لديه أي معلومة حول الشابة الاتصال بالرقم الآتي: 70905639.

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