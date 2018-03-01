الداخلية توضح سبب إقالة قائمقام جبيل نجوى سويدان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي:

“عطفا على ما يتداوله البعض في وسائل الإعلام، في شأن وضع قائمقام جبيل بالإنابة السيدة نجوى سويدان، يهمنا توضيح الآتي:

إن التدبير الذي اتخذ جاء استنادا إلى كتاب صدر عن رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، يتضمن ملفا عن مخالفات من السيدة نجوى سويدان.وإسناد الوظيفة إلى موظفة أخرى بالإنابة، وبصورة موقتة، ينطلق من مبدأ ضرورة تسيير المرفق العام.

كما أنّ وزارة الداخلية والبلدياتفي بانتظار صدور قرار عن هيئة التفتيش بعد اكتمال نصابها ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وأصدر أمس الوزير نهاد المشنوق قرارًا بحقّ سويدان بوضعها بتصرف مكتبه مؤقتًا وتعين نتالي مرعي الخوري بديلا عنها بالوكالة.