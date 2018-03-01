القضاء الفرنسي يرجح فرضية انتحار الشاب هشام مراد

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً لتحديد سبب وفاة الشاب هشام مراد، و بحسب التحقيقات الاولية ان القاضي اكد ان فرضية الانتحار هي المرجحة. وبحسب مصادر متعددة ذكرها تقرير نشره موقع ledauphine انه وجدت اثار تقطيع لشرايين يديه.. ولم تستطع الشرطة الدخول الى غرفته الا عبر سلم حديد كبير لأن الباب كان مقفلاً من الداخل، اضافة الى العثور داخل الغرفة كتب عليها كلمة Sorry.. وطالب النائب العام الفرنسي تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة النهائي.