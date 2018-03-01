بالأرقام.. الحرارة الى ارتفاع وفي هذا اليوم ستكون “فوق المعدل”

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة: غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل.

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

-درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الارز من 1 الى 10 درجات، في الداخل من 5 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:08 ساعة غروب الشمس: 17:34