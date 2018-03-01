جولة ليلية مفاجئة في المطار.. ماذا حصل؟

قام مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود بجولة كشف ليلي مفاجئ على الواردات والصادرات الزراعية النباتية والحيوانية في مطار رفيق الحريري الدولي، وقد أعطى التوجيهات اللازمة والضرورية لمراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري.

وأكد لحود خلال جولته أنّ “وزارة الزراعة حريصة على الكشف على كل الارساليات الزراعية النباتية والحيوانية وعلى تطبيق القرارات التنظيمية واحترام النوعية والمواصفات”.

وطمأن لحود أنّ “فرق الوزارة من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين والمساعدين الفنيين الزراعيين والبيطريين في المراكز الحدودية تقوم بعملها ليلا ونهارا وهي حريصة على سلامة ونوعية ومواصفات المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية”.

وخلال الجولة، كشف لحود على الطيور والاسماك المبردة والخضار والفاكهة والاجبان.