بدأت تتكشف اسباب مرض السرطان في لبنان .. فأين وزارة البيئة ؟!

يقول خبراء في الشأن البيئي بأنه لا يزال امام الدولة الوقت لاستخراج النفايات السامة التي دفنت في أعالي كسروان ، لان تحللها وتسربها الى المياه الجوفية لن تبقي مواطنا لبنانيا من الأجيال المقبلة دون إصابته بمرض السرطان ولذلك ممكن استلحاق الامر حاليا ، لان المواطن يصاب بهذا المرض من المياه التي تستعمل للشفى ولري المزروعات التي توزع على المناطق اللبنانية.

اذ تبين ان الكثير من حالات معينة لمرضى السرطان كانت مسبباتها هذه النفايات السامة او المشعة التي تم استقدامها من الخارج ودفنت في اعالي جرود المنطقة ، ومن الضروري ان تباشر وزارة البيئة التحرك في هذا الاتجاه.

المصدر: الكلمة اونلاين