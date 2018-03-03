بعد ردود الفعل على تغريدة المشنوق.. الأخير يردّ فماذا قال؟

أثارت تغريدة وزير الداخلية نهاد المشنوق في تعليقه على قضية زياد عيتاني، ردود فعل كثيرة أتت من سياسيين وناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد قال المشنوق: “كلّ اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني والبراءة ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً”.

ولعد الردود التي كان أبرزها البيان الصادر عن مكتب الرئيس سعد الحريري، قال المشنوق لـMTV: “لم أستبق القضاء بإعلان براءة زياد عيتاني وما قلته من منطلق شخصي وليس من منطلق سياسي وإنتخابي”.