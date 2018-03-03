ترشيح غسان الأشقر … لتلافي “خضّة قومية”!

تقول المعلومات المتداولة أن ترشيح النائب السابق غسان الأشقر عن دائرة المتن الشمالي حظي بإجماع المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الإجتماعي،الذي قرر ترشيحه بعدما تواصل معه لهذه الغاية، علماً أن الأشقر كان قد أعلن انه لن يخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

وتشير المعلومات إلى أن ترشيح الأشقر ترك ارتياحاً في صفوف القوميين ولا سيما أن ترشيح الوزير السابق فادي عبود لم يحظَ بتأييد القاعدة القومية في المتن الشمالي، فضلاً عن أنه لم ينل الأصوات المطلوبة داخل المجلس الأعلى عند التصويت على غرار الكثير من المرشحين، الذين جرى التصويت على أسمائهم منذ نحو عشرة ايام.

وتقول المعلومات إن هذا الترشيح شكل مخرجاً وأراح الوضع الحزبي الداخلي في المتن الشمالي بعدما أحدث الكلام عن ترشيح عبود تململاً في صفوف القوميين.

المصدر: لبنان24