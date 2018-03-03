تفاصيل جديدة حول قضية المقدم الحاج والعيتاني

أشارت معلومات لصوت المدى، أن المقدم سوزان الحاج لم تعترف حتى اللحظة بفبركة الملف خصوصاً ان الدعوى التي رفعتها كانت بحق شخص آخر يحمل الاسم نفسه.

وسأل مصدر خاص لماذا تم تحويل الملف الى فرع المعلومات واستبعاد امن الدولة علماً ان التحقيق الاولي مسجّل وموثّق بالصوت والصورة.

وأضاف المصدر، أن منذ ١٠ايام تم تعيين مساعد مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار مستشارا لرئيس الحكومة تمت اعادة فتحً الملف عبر الحجار والمطلوب من القضاء وضع اليد على هذا الملف لاعادة تصويب التحقيق منعاً لضرب مصداقية القضاء اللبناني.

وختم أن كان من المفترض ان تحصل مواجهة بين المقدم الحاج وعيتاني لكن فرع المعلومات رفض ذلك.