رصد أحد حواجز الجيش اللبناني لإستهدافه بعملية انتحارّية

أوقفت ​المديرية العامة للأمن العام​ في اطار متابعتها للخلايا الإرهابيّة النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النياية العامة المختصة، المدعو (ش. م. س.) من الجنسية السورية لانتمائه إلى تنظيم ​جبهة النصرة​ الإرهابي.

واوضح البيان، انه بالتحقيق معه إعترف بما نسب إليه، وأنه إنتمى إلى مجموعة الإرهابيَّيْن ​شادي المولوي​ و​أسامة منصور​، وتعرّف على اللبناني (أ.ع.م.) المطلوب بجرائم إرهاب، وصارا يتبادلان القنوات التي تحرّض على العمليات الإرهابية وقتال ​الجيش اللبناني​. وبعد معركة ​باب التبانة​، تواصل مجددا مع اللبناني (أ.ع.م.) وأبدى له إستعداده لتنفيذ عمليات أمنية، فكلّفه برصد تحركات ومكان إقامة أحد عسكريي الجيش اللبناني بهدف اغتياله.

وذكر البيان انه خلال العام 2017 باشر بالتواطؤ مع اللبناني (أ.ع.م.) برصد أحد حواجز الجيش اللبناني بهدف إستهدافه بعملية انتحارّية مزدوجة وتفجير نفسيهما بعناصر الحاجز، إلا أنه تم تأجيل التنفيذ نظراً لصعوبة تأمين الأحزمة الناسفة في حينه، ولاحقاً بسبب توقيف صاحب العلاقة. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين.