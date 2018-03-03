كيف علق هادي حبيش على ملف عيتاني – الحاج؟

علّق النائب هادي حبيش على قضية زياد عيتاني قائلا “في سياق المستجدات التي طرأت، وما نتج عنها من تضارب معلومات عن التحقيقات الجارية، بالرغم من دقّة وحساسيّة الموقف الذي نمرّ به كعائلة، نؤكد للرأي العام أنّنا تحت سلطة القانون ونحتكم أوّلًا وأخيرًا لعدالة القضاء الذي نحترم ونجل.”

وتمنى حبيش على الرأي العام وعلى وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه وحفاظًا على سرية ونزاهة التحقيق، سحب هذا الموضوع من التداول الإعلامي “خصوصًا أننا في مرحلة تسابق انتخابي يحاول فيها البعض استغلال هذا الملف لحسابات انتخابيّة ضيقة.”

وأكد أنه “أمضينا عمرنا وسنستمر في خدمة النّاس ودفع الظّلم عنهم ومناصرة قضاياهم المحقّة ولن نحيّد عن هذا المبدأ مهما صعبت الظروف.”

اشارة الى أن النائب هادي حبيش هو شقيق زوج المقدم سوزان الحاج حبيش.