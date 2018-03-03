معلومات جديدة عن “الفبركة”.. ومواجهة بين المقدم الحاج وعيتاني؟!

أشارت معلومات خاصة لـ”صوت المدى” إلى أنّ المقدم سوزان الحاج لم تعترف حتى اللحظة بفبركة ملف الفنان زياد عيتاني، خصوصًا أنّ الدعوى التي رفعتها كانت بحق شخص آخر يحمل الإسم نفسه.

وسأل مصدر خاص “لماذا تم تحويل الملف الى فرع المعلومات واستبعاد أمن الدولة علما ان التحقيق الاولي مسجل وموثق بالصوت والصورة”.

وأضاف المصدر أن منذ 10 أيام تمّ تعيين مساعد مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار مستشارًا لرئيس الحكومة وتمت إعادة فتح الملف.

وختم أنّه كان من المفترض أن تحصل مواجهة بين المقدم الحاج وعيتاني، لكنّ فرع المعلومات رفض ذلك.