هكذا علّق الحريري على قضية عيتاني

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري بيان طالب بسحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي، مشيرًا الى أنّ مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الامنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس هي أمور غير مقبولة.

وجاء في البيان التالي: “تأكيداً على وضع الأمور في نصابها الحقيقي، يدعو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى سحب قضية الفنان زياد عيتاني من التجاذب السياسي والاعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء الى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة”.

وأضاف البيان: “إن هذه القضية في عهدة الاجهزة القضائية والامنية التي تتحمل مسؤولياتها وفقاً للقوانين بعيدًا عن أي تسييس، وهو ما تولاه جهاز أمن الدولة في مرحلة ما وقام بواجباته في اجراء التحقيقات اللازمة استناداً للمعلومات التي تكونت بين يديه. وهو ما تقوم به حالياً قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات التي وضعت يدها على الملف بتكليف من الجهة القضائية المختصة”.

وتابع البيان: “إنّ مستجدات قضية الفنان عيتاني في عهدة القضاء الذي يملك منفرداً حق البت فيها وتوجيه الجهة الامنية المختصة للسير بالتحقيقات اللازمة، وخلاف ذلك من دعوات ومحاولات للاستغلال والتسييس أمور غير مقبولة، يجب التوقف عنها والتزام حدود الثقة بالقضاء اللبناني واجهزة الدولة الامنية”.