إيلي غبش ضحية “تشابه الأسماء” في قضية الحاج – عيتاني

أصدر المواطن إيلي جرجس غبش بياناً تعليقاً على ما يتمّ تداوله في قضية المقدّم سوزان الحاج والممثّل زياد عيتاني، عن دور شخص يدعى إيلي غبش في عملية قرصنة في القضية.

وجاء في البيان الآتي: “نشرت بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مقالات وأخبار تفيد بضلوع شخص يدعى إيلي غبش في عملية قرصنة في قضية المخرج زياد عيتاني.

ولما كانت هذه الوسائل الإعلامية قد نشرت صورة لي ولزوجتي مأخوذة عن مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر المرفق، ولما كنت أنا إيلي جرجس غبش حراً طليقاً وليس لي أي علاقة بالقضية، وأطلب من كلّ وسائل الإعلام توخِّي الدقة في نشر الإسم والحذر من تشابه الأسماء، واحترام خصوصيَّتي، وعدم التّشهير بي وباسمي وبعائلتي”.