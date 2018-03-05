بالفيديو: اشكال داخل محل لبيع الثياب في بيروت.. ماذا تقول الزبونة؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاشكال حصل داخل محل لبيع الثياب في بيروت.

والاشكال حصل بين زبونة واحد البائعين، حيث قام أحد الموجودين بتصوير ما حصل.

الزبونة التي ظهرت في الفيديو أجرت اتصالا بالـLBCI وأوضحت أنها وفي شهر كانون الاول الماضي اشترت من المحل سروالين ومعطفا، وبعدما تبين لها ان نوعيتها ليست كما تتمنى قامت باعادة ما اشترته.

وتشير الى انها عند اعادة المشتريات الى المحل حصلت على فاتورة من اجل استبدالهم او اعادة الاموال لها، الا أن المحل يحاول التملص من الامر منذ ذلك الحين بحسب ما تقول، ما دفعها الى ردة الفعل التي ظهرت في الفيديو.

المصدر:LBCI