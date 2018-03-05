بالفيديو- حسن خليل يتهم باسيل بمحاولة السرقة!

ردّ وزير المال علي حسن خليل على موقف وزير الخارجية جبران باسيل حول تعطيل وزير المال لمشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء ٢٤/٢٤: أفتخر بتعطيل هذا المشروع لأنه فيه محاولة سرقة وهدر وفساد”.

وقال خليل إنّه يتهمه “بمحاولة السرقة لقيمة الـtva في مشروع دير عمار والذي أكد ديوان المحاسبة عدم جواز دفعها لدخولها ضمن العقد الأساسي”.