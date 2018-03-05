بعد إطلاق النار في مخيم الرشيدية.. تسليم موقوفين وهدوء حذر

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن قرابة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، تسلمت “حركة فتح” المتهمين بإطلاق النار في مخيم الرشيدية في صور على أن تسلمهم إلى مخابرات الجيش.

من جهة أخرى، يسيطر هدوء حذر على المخيم بعد الخلاف الذي تطور ليلا الى إشتباكات بالأسلحة الرشاشة الفردية مما اوقع قتيلين وعددا من الجرحى وإحراق اكثر من منزل.

وقد أقفلت مدارس الاونروا في المخيم أبوابها خوفا على سلامة الطلاب وتحسبا من تجدد الإشتباكات، في وقت لا تزال جثتا نور خليل ديب وصهره سعيد مسعود داخل مستشفى اللبناني الإيطالي حيث يرفض ذووهما دفنهما قبل تسليم الجناة.