تحذير من الغبار والحرارة “فوق معدلاتها”.. لكن الطقس سيتحول في هذا النهار!

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين.

الحالة العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط حتى مساء الثلاثاء حيث يتقلب محلياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذّكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، يتحوّل مساًء الى غائم جزئياً مع تكوّن ضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيّاًً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبياً فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خلال النهار فتقارب الـ70كم/س أحياناً يؤدي الى ظهور طبقات خفيفة من الغبار والى ارتفاع موج البحر لحدود الـ2 متر، تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض تدريجياً خلال النهار خاصة في المناطق الساحلية مع تكوّن ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية واحتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خاصة على الجبال.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتقعات وانخفاض في درجات الحرارة.