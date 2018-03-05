تعميم صورة لامراة مجهولة الهوية غير متوازنة عقلياً حاولت احراق نفسها

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

الساعة 14.00 من تاريخ اليوم 5/3/2018، ورد اتصال الى مخفر بعبدا في وحدة الدرك الاقليمي حول محاولة امرأة احراق نفسها بواسطة ولاعة، وذلك بالقرب من منزل الرئيس السابق الياس الهراوي.

على الفور، توجهت دورية من هذا المخفر الى المكان، وعملت على تهدئتها واخذت منها الولاعة.

وقد تبين انه لا يوجد بحوزتها اي مستند او اوراق تثبت هويتها، ويرجح ان يكون لديها حالة نفسية وغير متوازنة عقلياً.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة المختص صورتها، وتطلب من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن ذويها، الاتصال بالمخفر المذكور على الرقم: 921740/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.