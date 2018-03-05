ثروة لبنان النفطيّة والغازيّة ضخمة.. فهل يضع خطّة لاستخراجها؟

كتبت صحيفة “الديار” تحت عنوان “لبنان لديه ثروة نفطيّة وغازيّة ضخمة.. فهل يضع الخطّة لاستخراج هذه الثروة؟”: “بعد سنوات من الجمود السياسي، يحرز لبنان تقدماً في استغلال موارده النفطية والغازية البحرية، ولكن الطريق ليس مفروشاً بالورود أمام محاولة استخراج هذه الثروة التي يمكن أن تكون نعمة أو تتحول إلى لعنة على هذا البلد العربي الصغير.

تم التصريح لثلاث وخمسين شركة بتقديم عطاءات في أول جولة للحصول على تراخيص التنقيب عن البترول والغاز في لبنان، وفقاً لما جاء في تقرير لموقع Middle East Eye.

ونشرت القائمة النهائية في أواخر شهر نيسان 2017 من قبل هيئة البترول اللبنانية، وهي هيئة تنظيمية تتبع وزارة الطاقة والمياه.

شركات عملاقة

وتضم القائمة التي تتألف من 45 شركة مؤهلة في عام 2013 وثماني شركات تم قبولها حديثاً، شركات دولية عملاقة مثل توتال وإكسون موبيل وشيل أو ستاتويل، بالإضافة إلى شركات صغيرة من جميع أنحاء العالم، وشركة لبنانية واحدة.

وعاد قطاع النفط والغاز إلى الأضواء في الأشهر الأخيرة وسط خلاف مع إسرائيل حول الحدود البحرية وفي وقت تصاعد فيه التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وعلى الرغم من هذه التحديات، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل في كلمته في مؤتمر القمة الدولي الثامن عشر للنفط في باريس يوم 29 نيسان 2017: “إن فرص النجاح والفرص المتاحة لتحقيق مكاسب تجارية في المياه اللبنانية واعدة وساعدت على جذب الشركات”.

لدى الشركات الثلاث والخمسين المختارة فرصة حتى 15 أيلول لتقديم عروضها. ومن المتوقع توقيع عقود الاستكشاف الأولى قبل نهاية عام 2017.

لماذا رفضت الشركات التعليق؟

حاول موقع Middle East Eye التواصل مع تلك الشركات المختارة للتعليق على الخبر. ردت 8 منها، لكنها رفضت مناقشة مشاريعها في لبنان.

وقال تود سبيتلر، المستشار الإعلامي في شركة إكسون موبايل الأميركية: “لن نقدم تعليقاً لقصتك”.

وقال روبرت ليشنر، المتحدث باسم شركة Aktiengesellschaft OMV النمساوية: “يرجى ملاحظة أننا لسنا في وضع يسمح لنا بالدخول في مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة”.

وعلقت سالي جونز، مستشارة وسائل الإعلام في شركة شيفرون البريطانية، قائلة: “ليس من سياسة شيفرون التعليق على تقارير السوق والشائعات”.

المصدر: الديار