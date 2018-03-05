ربيعيّ مع رياح خماسينية مغبرة.. إليكم بالتفاصيل طقس الأيام المقبلة

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك بانّها المرة الأولى التي تشمل قيم الضغط الإيسلاندي المنخفضة القارة الأوروبية وشمال افريقيا من دون ان يستفيد الشرق الأوسط من خيرات الأطلسي.

واضاف: يستمر تدفّق المنخفضات الماطرة نحو ايطاليا واليونان وتركيا حتى منتصف الشهر ولن يكون للبنان وفلسطين اي حصّة منها، وما سيزيد الحال سوءاً، هو تمركز الآزوري اعتباراً من يوم الخميس غرب افريقيا والنشاط الذي سيمارسه بقيم ضغطه المرتفعة نحو المتوسط وشمال افريقيا والشرق الأوسط، والنتيجة: طقس ربيعيّ يتخلله رياح خماسينية مغبرة ولا شيء يبشر بعودة الخير في النصف الأوّل من آذار.

تستقر درجات الحرارة طيلة الأسبوع على الساحل بين 24 و 26 درجة ومن المتوقع ان تلامس 28 درجة في المناطق الجنوبية وشمال فلسطين بسبب الكتل المدارية الدافئة المغبرّة التي ستصل الى جنوب تركيا والعراق.

طقس يوم الثلاتاء: مشمس يترافق مع تدفّق الغبار الأبيض من الصحراء الافريقية الكبرى نحو سوريا وقبرص ولبنان وفلسطين والأردن ويتمركز بنسبة عالية بين لبنان وسوريا تصل الى 80% على المرتفعات التي تعلو 1300 متر.

الحرارة على الساحل: 25 نهاراً و 17 ليلاً تصل في الجنوب الى 26 درجة

على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 12 ليلاً

في البقاع: 24 نهاراً و 12 ليلاً

الرطوبة: 25% بسبب الغبار.

الرياح: غربية دافئة سرعتها في لبنان بين 15 و 40 كلم في الساعة تصل في سوريا والأردن الى 60 كلم في الساعة.

الضغط الجوّي: 1013hpa