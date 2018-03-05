قاعدة لـ “حماس” في لبنان وراء محاولة اغتيال حمدان!

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: زعمت دوائر أمنية إسرائيل أن حركة “حماس” كانت تخطط لإقامة قاعدة صواريخ في جنوب لبنان، لاستخدامها في حال نشوب حرب جديدة على قطاع غزة، بهدف استدراج رد إسرائيلي في لبنان يخفف الضغط عن القطاع.

وبحسب مصادر أمنية في تل أبيب، فإن الكشف عن الخطة جرى في 14 كانون الثاني الماضي، إثر محاولة لاغتيال محمد أبو حمزة حمدان، شقيق ممثل “حماس” في لبنان أسامة حمدان، بتفجير سيارته في مدينة صيدا.

وتحطمت سيارة حمدان وتضررت منازل في محيطها من شدة الانفجار، لكن حمدان تمكن من فتح الباب والقفز إلى خارج السيارة فنجا بحياته، وإن اضطر الأطباء إلى بتر ساقه. وساد وقتها إجماع على أن إسرائيل هي التي تقف وراء العملية، أولاً بسبب طريقة التنفيذ وثانياً بسبب تحليق طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء صيدا وقت الانفجار.

وعلى أثر تحقيق أجراه “حزب الله” في الحادث، تبين، وفقاً لوسائل الإعلام التابعة للحزب في حينه، أن محمد حمدان تبوأ أخيرا منصباً كبيراً مهمّاً في حماس، وأنه كان ملاحقاً من إسرائيل. وفي ذلك الوقت، وبعد بضعة أيام من محاولة الاغتيال، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن “حماس” التي لا تريد مهاجمة إسرائيل من غزة، تجد صعوبة في العمل من الضفة الغربية، ولذلك تسعى “لإقامة خط مواجهة جديد” في جنوب لبنان.

وعلى هذه الخلفية، قدرت مصادر استخباراتية غربية ولبنانية أن حمدان كان المسؤول عن هذه الخطة ومن قرر اغتياله أراد تشويش مساعيه. وسميت الخطة في إسرائيل “جبهة حماس الشمالية”.

وحسب مصادر في استخبارات غربية فقد أقامت الحركة الفلسطينية “بنيتها التحتية في جنوب لبنان من دون علم “حزب الله”، وبذلت جهوداً كبيرة لإخفائها عنه”، مستفيدة من مخيمات اللاجئين الكبيرة في صور وصيدا. ومع ذلك “نجحت حماس في تضليل حزب الله وإخفاء خطواتها عنه. ولم تنكشف إلا في أعقاب محاولة اغتيال حمدان. ففي أعقاب الانفجار، شرع جهاز الأمن الداخلي في حزب الله بالتحقيق، ومع أنه توصل إلى الاستنتاج بأن إسرائيل تقف خلف محاولة الاغتيال، اكتشف خطة حماس السرية”.

وتشير المصادر إلى أن حزب الله لم يحب ما حصل من تحت أنفه، وفهموا في التنظيم أن الهدف النهائي لحماس كان جرهم إلى حرب ضد إسرائيل.