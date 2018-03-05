هويدا ابنة الصبّوحة اختفت في اميركا وعائلتها تتوقّع الأسوأ!

على الرغم من اختفائها منذ ما يقارب السنة، لم تشأ عائلة الفنانة الراحلة صباح الإعلان عن حقيقة ما حصل مع هويدا منسي ابنة الصبّوحة، إلا أنّ كشف الزميل ربيع فرّان عن الحادثة، دفع بالفنانة جانو فغالي ابنة الراحلة نجاة شقيقة الصبوحة إلى الحديث عن حقيقة ما جرى لابنة خالتها منذ شهر نيسان الماضي.

وفي اتصال مع “سيدتي” أكّدت جانو أنّ هويدا اختفت، وأنّ العائلة لا تعرف عنها شيئاً، وأنّها تتوقّع الأسوأ، والقصّة بدأت منذ شهر نيسان العام الماضي، عندما اختفت هويدا فجأة ولم تعد تتواصل معنا على خطّها اللبناني.

وأضافت: “عندما توفّيت الصبّوحة آخر العام 2014 حضرت هويدا لتقيم في بيروت بشكل دائم. لغاية اليوم لا أعرف لماذا اختارت هويدا أن تعود للإقامة في لبنان بعد وفاة والدتها. استأجرت منزلاً على البحر، ودعتني لزيارتها، وكانت تبدو مرتاحة، إلا أنّها فاجأتني بعدها بأشهرٍ قليلة باتصال من أميركا، أخبرتني فيه أنها عادت إلى لوس أنجلوس، فسألتها عن السبب سيّما وأنّها كانت مرتاحة في بيروت، فقالت لي إنّها اعتادت الحياة في أميركا، وإنّها هناك ستكون أفضل حالاً”.

وحول ما اذا استمرّ التواصل بينهما، أجابت: “كنا نتحدّث باستمرار عبر الواتساب على خطّها اللبناني لأنّها لا تملك خطاً أميركياً. أصلاً هويدا لا علاقة لها بالتكنولوجيا ومجرّد فكرة أنّها باتت تستخدم الواتساب كانت مستغربة بالنسبة لي”، مشيرة الى انه في شهر نيسان 2017 لم تعد هويدا تجيب على رسائلها، وأقفلت خطّها اللبناني، كاشفة انها أصبيت بقلقٍ شديدٍ إلى أن أرسلت إليها رسالة واتساب لتكتشف أنّ الخطّ لم يعد لها، وأنّه أصبح لأشخاص يقيمون في لبنان، كما انها اتصلت على الهاتف الأرضي مرّات عدّة ولم يعد المجيب الآلي يرد خصوصاً بعد أن تركت منزلها.

وأفادت فغالي ان شقيقها الدكتور صباح فقد صوابه، لم يترك جمعية خيريّة وكنيسة إلا واتصل بها لمساعدته في إيجاد هويدا. كما أننا تواصلنا مع كل الأصدقاء علّهم يعرفون عنها شيئاً إلا أنّ أخبارها كانت قد اختفت تماماً إلى أن وصلنا خبر من أحد الأصدقاء بأنّه شاهد هويدا في لوس أنجلوس في الصيف الماضي قبل أن تختفي من جديد.، مضيفة: “شاهدوها في لوس أنجلوس واتصلوا بصباح، فسارع إليها وجلس معها وأخذها إلى فندق، وطلب منها أن تخضع للعلاج لكنّها رفضت بحجّة أنّها سليمة وليست بحاجة للعلاج، كانت تقول باستمرار “ما بني شي”، فطلب منها أن تأتي معه إلى سان دييغو فرفضت، فعاد وطلب منها أن تستأجر منزلاً لأنه يريد الاطمئنان عليها وعرض عليها المساعدة، فوعدته خيراً على أن ترسل إليه عنوانها ورقم هاتفها، لكنّها في اليوم نفسه هربت من الفندق واختفت”.