وهاب يطالب بسجن القاضي ابو غيدا.. والاخير يرد

استضاف برنامج “الاسبوع في ساعة” عبر قناة الجديد رئيس حزب التوحيد وئام وهاب الذي طالب ان يتم ادخال قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الى السجن إذا كان الموقوف زياد عيتاني بريئاً، سائلاً “من يعيد كرامة زياد عيتاني؟ هل هم من سنسلّمهم أرواح الناس؟”.

ودعا وهاب وزير العدل سليم جريصاتي الى القيام بثورة في القضاء.

ورد ابو غيدا على وهاب ان “ملف عيتاني لا يزال قيد التحقيق والقضاء وحده يحدد الحكم، والكلام عن براءته سابق لأوانه”.

وعن سبب تحويل الملف الى فرع المعلومات قال ابو غيدا ” أعدت تحويل الملف الى فرع المعلومات من جديدة للتأكد بشكل قطعي عن المعلومات الجديدة التي توفرت لدينا”.

واشار قاضي التحقيق الى انه استجوب عيتاني عدة مرات وكان ينكر تعامله مع العدو.

وتابع ابو غيدا “وئام وهاب ليس لديه أي معرفة بطريقة عمل النيابة العامة او القضاء ولا يحق له تقييم القضاة او عملهم”.

المصدر: ليبانون ديبايت