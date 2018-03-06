اختفاء ابنة الشحرورة صباح في ظروف غامضة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باختفاء الفنانة هويدا، ابنة الشحرورة الراحلة صباح، ودارت تكهنات حول وفاتها، وأخرى عن اختفائها.

وقالت جانو، ابنة شقيقة الراحلة صباح في تصريحات صحافية: “هذه الاخبار صحيحة، نحن لا نعلم شيئاً عن هويدا، فكنت أتواصل معها عبر رقمها اللبناني بتطبيق “واتساب”، ولكن منذ فترة طويلة اغلق الخط ثم تم بيعه لأشخاص آخرين، ومنذ ذلك الوقت لا أعلم عنها شيئاً”.

وتابعت: “هويدا لديها رقمان لبناني وأميركي، والأخير لا تجيب عليه مطلقاً، وشقيق صباح فعل كل ما في وسعه من أجل الوصول إليها لكنه فشل، ورغم تلقيه رسائل تفيد بأنها في أميركا، إلا أنه سافر ولم يستطع الوصول إليها”.

يذكر أن هويدا تعاني الإدمان للمخدرات وتعالجت منه، لكنها عادت له مرة أخرى، ويعتقد البعض أن يكون هو السبب في اختفائها.