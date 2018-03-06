استعدوا لموجة مدارية حارة الخميس.. الحرارة ستلامس الـ 28!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فسبوك” ان كتلا مدارية حارة تدفعها الصحراء الإفريقية الكبرى نحو شمال افريقيا والمتوسط وتتجه شرقاً نحو لبنان وسوريا وفلسطين والأردن والعراق قد بدأ نشاطها منذ يومين، ومن المنتظر ان تبلغ ذروتها اعتباراً من صباح يوم الخميس بحيث ستلامس درجات الحرارة 28 ساحلاً و 29 درجة في فلسطين وجنوب لبنان و 25 في البقاع و 33 في الأردن، مصحوبة بكتل من الغبار الأبيض على ارتفاع يتراوح بين 1000 و 3000 متر تتراوح نسبته بين 70 و 85%.

أما طقس يوم الأربعاء، فمشمس الى غائم تتراجع درجات الحرارة عن يوم الثلاثاء بمعدل 3 درجات مئوية لتعود وترتفع بشكل قياسي بين الأربعاء مساء والخميس صباحاً وتكون فوق معدلاتها لهذا الوقت.

من جهة اخرى، ما زال المنخفض الإيسلاندي يغذي جنوب اوروبا وتركيا بسلسلة من المنخفضات الجوية حتى نهاية الأسبوع ولن يشهد الحوض الشرقي للبحر المتوسط منخفضات جوّية في الأيام المقبلة بسبب نشاط الرياح الخماسينية من الصحاري الإفريقية، فقد تكتفي المنطقة بحالة عدم استقرار وامطار عابرة بعد موجة الحر.

الحرارة على الساحل 20/21 درجة نهاراً و 16 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 10 ليلاً

في البقاع: 19 نهاراً و 9 ليلاً

الرطوبة: 55-60%

الرياح:جنوبية غربية الى غربية، سرعتها 10 كلم في الساعة

الضغط الجوي: 1015hpa