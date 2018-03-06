ديما صادق: انتخابات أو “موركس دور”.. هل قصدت جيسيكا عازار؟

شرت الإعلامية في الـ LBCI ديما صادق تغريدة عبر حسابها الخاص على “تويتر” قالت فيها: “مدري هي انتخابات مدري موركس دور”، فعلّق أحد الناشطين على التغريدة قائلاً: “أوف أكلت جيسيكا”، لتردّ ديما عليه وتقول: “ما خَص أبداً جيسيكا. عم إحكي عن الحالة العامة كيف كلّ الفنانين والمشاهير مشاريع نواب. وكل التوفيق والحبّ لـجيسيكا وبتستحق كل الخير”.

ما خَص ابدا جيسيكا . عّم احكي عن الحالة العامة كيف كل الفنانين و المشاهير مشاريع نواب . و كل التوفيق و الحب ل @Jessicaazar و بتستحق كل الخير 🌹❤️ — Dima (@DimaSadek) March 6, 2018