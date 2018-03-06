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ديما صادق: انتخابات أو “موركس دور”.. هل قصدت جيسيكا عازار؟

منذ 2 ساعتين
وكالات

شرت الإعلامية في الـ LBCI ديما صادق تغريدة عبر حسابها الخاص على “تويتر” قالت فيها: “مدري هي انتخابات مدري موركس دور”، فعلّق أحد الناشطين على التغريدة قائلاً: “أوف أكلت جيسيكا”، لتردّ ديما عليه وتقول: “ما خَص أبداً جيسيكا. عم إحكي عن الحالة العامة كيف كلّ الفنانين والمشاهير مشاريع نواب. وكل التوفيق والحبّ لـجيسيكا وبتستحق كل الخير”.