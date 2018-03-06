رشادضحية حادث سير مروع والسبب …. موكب مسؤول امني لبناني رفيع!

بلحظات انتهى مشوار ابن بشتفين الشوفيّة رشاد حاتم ضو…هو الذي لم يعلم انه لن يعود الى بيته الوالدي الليلة بسبب ما تعرّض له!

رشاد ابن الـ24 عاما اصطدمت سيارته الـbmw بجيب تابع لموكب مسؤول أمني رفيع المستوى لم يكن من ضمنه، على طريق عام كفرحيم دير القمر، في حادث آخر غير الذي سجّل ليل أمس والذي قتِل على أثره الشاب عزّ الدين الحلبي.

رشاد يعمل في ليبان بوست منذ مدّة ويقطن في بلدة كفرحيم القريبة من مسقط رأسه.

المنطقتان تحت هول الصدمة وتبكيان شابّا لطالما اتّصف بأخلاقه وبتميّزه حتى ان كل رفاقه الذين اتصلنا بهم فضّلوا الصمت تاركين الكلام للدموع!