في هذين اليومين: الامطار عائدة الى لبنان فجهزوا “الشمسية”!

أفادت مصلحة الارصاد الزراعية عن أمطار متوقعة في 15 آذار و16 آذار قد تكون خفيفة الى متوسطة، طالبة من المزارعين متابعة كافة الاعمال الزراعية: مكافحة الاعشاب مع مراعاة الارشادات، مكافحة فأر الحقل – المصلحة توزع المواد مجاناً، وتحضير آلية ري المزروعات.

وعن نشرة الطقس للأيام الآتية:

– الثلاثاء 6/ 3/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 21 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً – احتمال ضئيل لامطار متفرقة – يحتمل تواجد غبار في الاجواء.

– الاربعاء: طقس دافئ مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 21 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً.

– الخميس: طقس دافئ مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 24 درجة بقاعاً و28 درجة ساحلاً- احتمال لتواجد الغبار في الاجواء – رياح جنوبية غربية قوية.

– الجمعة: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 14 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً – رياح غربية قوية.

– السبت: طقس مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 15 درجة بقاعاً و21 درجة ساحلاً.

– الاحد: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 18 درجة بقاعاً و23 درجة ساحلاً.

– الاثنين: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 20 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً.

– الثلاثاء: طقس ربيعي مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 18 درجة بقاعاً و23 درجة ساحلاً.