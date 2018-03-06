كيف علّق غابريال المر على ترشيح “القوات” لجيسيكا عازار؟

غرّد صاحب قناة MTV غابريال المر عبر “تويتر”، مُعلقاً على ترشيح حزب “القوات اللبنانية” لكلّ من جيسيكا عازار ولينا مخيبر وجيزال الهاشم للانتخابات النيابية في المتن الشمالي.

وقال المر: “قرر حزب القوات اللبنانية ترشيح جيسيكا عازار ولينا مخيبر وجيزال الهاشم، ضمن لائحة القوات في المتن، وهنّ من أرقى ما يمثل المرأة في المتن وفي لبنان. نقطة بيضاء ناصعة في تاريخ الانتخابات اللبنانية”.