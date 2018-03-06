مجلس القضاء الأعلى يلاحق وئام وهاب

قرر مجلس القضاء ملاحقة الوزير السابق وئام وهّاب، بجرم التعرّض للسلطة القضائية والتشكيك بعملها، خلال مشاركته في حلقة تلفزيونية يوم الأحد الماضي (الاسبوع في ساعة على شاشة الجديد)، وطلب من النائب العام التمييزي تحريك الدعوى العامة ضدّه، وإجراء التحقيقات اللازمة.

وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه “إطَلع مجلس القضاء الأعلى على ما تخلّل حلقة برنامج “الاسبوع في ساعة” التي عرضتها قناة تلفزيون “الجديد” مساء يوم الأحد المنصرم، واستهجن التطاول على القضاء، سلطةً وأفراداً، والقدح فيه والتشكيك في عمله، من قبل أحد المشاركين في تلك الحلقة هو الوزير السابق وئام وهّاب، وقرّر في ضوء خطورة تلك الأفعال وجسامتها، الطلب من جانب النائب العام لدى محكمة التمييز التفضّل بإجراء التحقيقات اللازمة والعمل على تحريك الدعوى العامّة في حقّ من يلزم”.

وكان وهّاب شنّ حملة عنيفة على عدد من القضاة واتهمهم بالفاسدين على خلفية التحقيق في ملف الممثل زياد عيتاني.

سمر يموت- لبنان 24