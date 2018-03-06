ميريام كلينك غاضبة: “تم رفض ترشيحي”

أعلنت ميريام كلينك عن رفض ترشّحها للانتخابات النيابية بسبب حكم قضائي بجرم اطلاق النار في مكان مأهول من مسدس حربي غير مرخص في بتغرين الزعرور.

وكتبت كلينك: “تم رفض ترشيحي لأنّ المحكمة العسكرية اتهمتني زوراً بالقواص وحمل السلاح ولطّخت سجلّي”، وسألت: “كل هالسياسيين الذين بيدهم دم وقتل وحروب وكانوا محبوسين؟ ليش سجلهم نظيف وتاريخهم وسخ وصرلن سنين يحكمون؟… مسخرة”.

وكانت كلينك أعلنت أمس في حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جهوزية أوراقها للترشح للانتخابات، ونشرت: “أوراقي حاضرة لتسجيلي مرشحة على مقعد روم أورثوذكس، غدا يوم آخر، لا تهمسوا لأحد، معركتي شرسة، التفاصيل قريباً. لن احرق المراحل… Soon”.