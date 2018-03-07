أيّار يهاجم آذار.. الحرارة 29 والعملاق الأوروبي يضغط على لبنان

نشر الأب إيلي خنيصر، المختصّ بأحوال الطقس، آخر الأخبار الجويّة عبر حسابه على “فيسبوك”.

وقال إنّ الخميس سيكون يومًا حارًا مثل أيام أيار، وسيحمل معه حرارة مرتفعة تلامس الـ29 درجة على الخط الساحلي.

وأضاف: “يستمرّ تدفّق الرياح المدارية المغبرّة من الصحراء الإفريقية الكبرى شمالاً، حيث يستقرّ العملاق الأوروبي، ويبسط قيم ضغطه المتدنية على ليبيا والجزائر ومصر ولبنان وسوريا وتركيا، الأمر الذي سبق ان رسم خطّ المنخفضات من اسبانيا نحو تركيا مروراً بإيطاليا واليونان، وقد يصل القليل منها الى سوريا ولبنان بين الجمعة والسبت ضمن حالة عدم استقرار يتخللها امطار عابرة”.

وتابع: “أمّا طقس لبنان ليوم الخميس: حار على السواحل السورية واللبنانية ودافئ في الداخل.

تزداد نسبة الغبار في الجوّ وتصل الى 75%.

الحرارة على الساحل: 28/29 درجة نهاراً و17 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 12 ليلاً

في البقاع: 25 نهاراً و 13 ليلاً

الرياح جنوبية غربية مصدرها شبه جزيرة سيناء، سرعتها: صباحاً 15 كلم في الساعة.

تشتد بين الساعة 11 و 4 بعد الظهر لتتراوح بين 45 و 65 كلم في الساعة مصحوبة بالغبار.

الضغط الجوّي: 1008hpa

الرطوبة: 25% في البقاع و 35% على الساحل”.