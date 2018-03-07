بري رفض تدخل عون لمصالحته مع باسيل.. وهذه حجته!

كتبت صحيفة “الديار” تحت عنوان “رئيس الجمهوريّة وحزب الله أطفآ حريق باسيل ــ خليل”: “وقع انفجار سياسي بين وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزير المالية والمعاون السياسي لرئيس حركة امل الرئيس بري علي حسن خليل حيث اتهم الأول الثاني أمل بتعطيل مشروع اقامة مولد كهرباء في دير عمار، فردّ الثاني بالقول “اني افتخر بتعطيل المشروع الذي كان فيه سرقة وفساد وهدر”.

وتابعت الصحيفة: “اما بالنسبة لما حصل اول من امس وكلام باسيل واتهام حسن خليل بتعطيل الكهرباء، فان حزب الله ورئيس الجمهورية هما اللذان اطفآ التهجمات الجديدة”.

وقالت الصحيفة: “هنا نشير إلى انه قبل ايام راجت معلومات بان رئيس الجمهورية فاتح بري بموضوع المصالحة مع باسيل إلاّ أنّه رفض تحت عنوان ان كرامته اغلى من كل شيء وان باسيل اساء بكلمة نابية ضده وعليه الاعتذار. وقالت المعلومات ان بري ركز على حسن علاقته مع الرئيس العماد ميشال عون وعلى ضرورة إبعادها عن الخلاف مع باسيل”.