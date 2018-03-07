بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ تلامذة دون 15 عاماً.. ماذا كشف مارسيل غانم؟!

كشفَ الإعلاميّ مارسيل غانم عبر صفحته الخاصّة على “تويتر” أن أحد الوزراء أخبره بأنّ قاضياً سطّر بلاغاً في حق تلميذين دون 15 عاماً على خلفية إشكال بمدرسة خاصة.

وكتب مارسيل: “اخبرني الآن احد الوزراء ان قاضيا لبنانيا سطر بلاغ بحث وتحر بحق تلميذين دون ال 15 عاما على خلفية اشكال بين طالبين في مدرسة خاصة”.

ولم يكشف مارسيل غانم اسم القاضي ولا حيثيات البلاغ، ولا حتى اسم المدرسة.