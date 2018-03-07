في الطيونة أوقفوه.. وجرائمه “متنوعة”!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 6/3/2018، وفي محلّة الطيونة – بيروت، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى:

_ ن. س. ( مواليد عام 1975، لبناني)

بحقه /9/ مذكرات عدلية وخلاصات أحكام بجرائم: سرقة، تزوير واستعمال مزوّر، احتيال، اختلاس، إساءة أمانة، شراء مسروق، تهديد، شتم وإهانة، شك دون رصيد…

سُلّم الى فصيلة طريق الشام لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.