في الطيونة أوقفوه.. وجرائمه “متنوعة”!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“بتاريخ 6/3/2018، وفي محلّة الطيونة – بيروت، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى:
_ ن. س. ( مواليد عام 1975، لبناني)
بحقه /9/ مذكرات عدلية وخلاصات أحكام بجرائم: سرقة، تزوير واستعمال مزوّر، احتيال، اختلاس، إساءة أمانة، شراء مسروق، تهديد، شتم وإهانة، شك دون رصيد…
سُلّم الى فصيلة طريق الشام لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.
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