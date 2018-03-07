كارثة ستقع في نفق نهر الكلب … تحركوا فورا

في كل بلاد العالم تهتم الدول بالأنفاق التي يمر في داخلها آلاف المواطنين، ففي اي دولة خارج لبنان الأنفاق مضاءة وفيها غرف آمنة وغرف اتصالات ومواد أولية وطبابة ونظام تهوئة، إلا في لبنان فلا تزال الأنفاق بدائية ومن دون إنارة وحالتها سيئة جدا.

أثناء المرور في نفق نهر الكلب يلاحظ اليوم ان المياه تتدفق من داخل الباطون من السقف وصولا الى الأرض والحائط الأساسي، وهذا النفق الذي لم تمر الصيانة عليه منذ سنوات في حالة سيئة إذ ان هناك تفسخات فيه والصخور إستراحت على سقف النفق المظلم.

وفي سؤال بسيط لأي مهندس فهو يقول ان الامور سيئة إذا كانت المياه تتدفق من سقف النفق ما يعني ان هناك تفسخات كبيرة والصخور باتت ثقيلة على باطون النفق، ولكن المنطقة صخرية بإمتياز ومتينة ولكن اي كسر في الباطون سيؤدي ربما الى انهيار الصخور الصغيرة في سقف النفق وحائطه الملاصق للجبل.

دائما يتحرك المعنيون بعد الكارثة في لبنان، ففي نفق نهر الكلب يمر اكثر من نصف مليون شخص يوميا، واي كارثة تحصل ستقطع لبنان نصفين وتذكرنا بـ”تونيل نهر الكلب” الذي انقطع في ايام الحرب، ولكنه اليوم قد ينقطع في ايام السلم بسبب الإهمال.

المصدر: ليبانون فايلز