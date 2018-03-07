نيكول الحجل تردّ على القوّات.. وتكشف قصّة ترشيحها بالتفاصيل!

بعدما أصدر حزب القوات اللبنانية بياناً نفى فيه أنه طلب من الاعلامية في قناة LBCI نيكول الحجل أن تترشح للانتخابات عن المقعد الارثوذكسي في المتن وأنها رفضت ذلك؛

كشفت الحجل عبر صفحتها الخاصة على “تويتر” التفاصيل فكتبت: “بعد نشر أحد المواقع الالكترونية أن مرشحا مع القوات اتصل بي طالبا مني الترشح في المتن وبعد نفي القوات هذا الخبر أرى نفسي مضطرة لكشف أن المرشح على لائحة القوات في المتن رازي الحج اتصل بي “مصرا” على ترشيحي، كما قال لي ان اتصاله بي جاء بعد مشاورات مع قيادة حزبه الا انني رفضت رغم احترامي للقوات”.