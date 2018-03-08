المتهم بقتل العاملة الفلبيبنة يعترف: زوجتي “دفشتها” ثم!

حدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي شرطين لرفع حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها وزير العمل الفلبيني سلفستر بيللو.

وقال بيللو ان الشرطين هما التوقيع على مذكرة التفاهم بخصوص سياسة التوظيف بين الكويت والفلبين، وإحقاق العدالة في قضية القتيلة الفلبينية جوانا ديمافيليس التي تم العثور على جثتها في الفريزر.

وعلى صعيد التحقيقات في القضية، استجوب المحامي العام التمييزي في لبنان عماد قبلان الموقوف نادر عساف المتهم بقتل الخادمة بالاشتراك مع زوجته السورية منى حسون الموقوفة في سوريا.

وزعم نادر انه لم يقتل الضحية انما فوجئ بها غائبة عن الوعي، وقد ابلغته زوجته بأنها “دفشتها” خلال جدال، فوقعت ارضا واصطدم رأسها بالجدار، وفي اليوم التالي غادرا الكويت الى لبنان تجنبا للقبض عليهما.

ونفى عساف ان يكون هو او زوجته كانا يعتديان على خادمتهما بالضرب، لكن المحامي العام واجهه بملف الاسترداد المرسل من الكويت وفيه يتبين وجود آثار عنف على جثة الضحية.

وقد صدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق عساف وسيحال الى النيابة العامة في بيروت لمحاكمته.