بالصوت: الإضراب عن الطّعام في السجون اللبنانية حتى العفو العام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتيّ للشّيخ خالد حبلص من داخل سجن رومية يُعلن فيه بدء الإضراب عن الطّعام في السجون اللبنانية تحت عنوان “الحرية أو الموت” حتى إقرار قانون العفو العام الشّامل.

وقال: “بما أنّ الأهل في انتهاء معاناتهم قد طال انتظارها، مع كلّ المحاولات التي بُذلت مع المعنيين وبما أنّ الوقت قد داهمنا وأصبح حديث الساعة والشغل الشاغل للاستحقاق النيابي وقد نُسي الأهالي بين الشوارع وأزقتها (…) نُطالب إدارات السجون بحفظ الحق المشروع للسجناء من الإضراب السلمي، لذا نعمم على سائر السجناء التزام الهدوء وندعو للتعاون بين السجناء وإدارة سجنهم (…) نحن المعتقلون في السجون اللبنانية نعاود اضرابنا عن الطعام من صبيحة يوم الخميس الواقع في 8 من آذار 2018 تحت عنوان “الحرية أو الموت”، لن نفاوض على فك اضرابنا قبل أن يوقّع العفو العام أو يخرج أحد المسؤولين الثلاث متحدّثًا باسم الجميع قائلاً: “لا عفو عام” فعندها نبني عن الشيء مقتضاه”.