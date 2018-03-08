جان عزيز خارج OTV

غرّد الاعلامي جان عزيز على حسابه عبر تويتر:

“تقترب نهاية الصوم…

يلوح الصليب…

ها أنا حاضر للفداء…

تحلو بعده القيامة…

وداعاً للزملاء في المحطة… ولأحبتي على الشاشة…

باق في مشروع دولة بلا فساد ولا فاسدين…

كل الشكر والمحبة للصديق الأخ روي…

كل التقدير لك جبران

على العهد يا سيد العهد…

وداعاً”.