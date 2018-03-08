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خبر محزن: لا مؤشرات لأمطار شاملة قريباً.. إليكم طقس الأيام المقبلة بالأيام

منذ 4 ساعات
وكالات

توقعات مصلحة البحوث الزراعية اللبنانية LARI، هطول امطار في منتصف آذار قد تكون خفيفة الى متوسطة، مشيرة إلى انه للآسف لا مؤشرات لامطار غزيرة شاملة قريباً.

إليكم طقس الأيام المقبلة:

– الخميس 8/ 3/ 2018: طقس دافئ مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 24 درجة بقاعاً و28 درجة ساحلاً- احتمال لتواجد الغبار في الاجواء، رياح جنوبية غربية قوية جداً.

– الجمعة 9/ 3/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 14 درجة بقاعاً و 21 درجة ساحلاً، رياح غربية قوية.

– السبت 10/ 3/ 2018: طقس مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 15 درجة بقاعاً و 21 درجة ساحلاً.

– الاحد 11/ 3/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 18 درجة بقاعاً و23 درجة ساحلاً.

الاثنين12/ 3/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 20 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً.

– الثلاثاء13/ 3/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 20 درجة بقاعاً و24 درجة ساحلاً.

– الاربعاء 14/ 3/ 2018: طقس ربيعي مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 17 درجة بقاعاً و23 درجة ساحلاً.

– الخميس 15/ 3/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى 14 درجة بقاعاً و 21 درجة ساحلاً واحتمال ضئيل لامطار متفرقة خفيفة.

– الجمعة 16/ 3/ 2018: طقس متقلب مع انخفاض درجات الحرارة الى 13 درجة بقاعاً و 20 درجة ساحلاً واحتمال ضئيل لامطار متفرقة خفيفة.