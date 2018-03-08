لحود: تعميم حاكم مصرف لبنان سيصدر اليوم لمساعدة المصارف للإستمرار بالقروض

أوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود​، أنّ “​القروض​ الحاصلة على موافقة مسبقة من المصارف سوف تأخذ طريقها إلى التنفيذ في القريب العاجل”، مشيراً إلى أنّ “المديرية العامة للإسكان والقروض الإسكانية تحرّك 38 قطاع آخر”، مبيّناً أنّ “تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ سيصدر اليوم لمساعدة المصارف للإستمرار بالقروض”.

ولفت لحود، في حديث إذاعي، إلى أنّ “أي تمويل جديد يجب أن يكون للطبقة الفقيرة والمتوسطة من خلال ​المؤسسة العامة للإسكان​”، منوّهاً إلى أنّ “المغترب لا يمكنه الإستفادة من المؤسسة العامة للإسكان”، مركّزاً على “أنّنا نعمل على معالجة وإيجاد حلول للقروض الجديدة بطرق تمويل أخرى”.