“معاريف”: “حزب الله” يملك أسلحة كيماويّة.. وهكذا تجتاز الحدود الى لبنان

إتّهمت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية “حزب الله” بأنّه يملك أسلحة كيماويّة، ونقلت عن جنرال سابق في الجيش السوري قوله إنّ طهران تنتج صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، برؤوس كيماويّة في سوريا.

وذكرت الصحيفة أنّ الجنرال الذي تحدّث للصحيفة يرأس مركز رصد استخدام الأسلحة الكيماويّة في بلجيكا، ولفت إلى أنّ “إيران تستمرّ بكونها أكبر مزوّد للأسلحة الكيماويّة للنظام السوري وتستمرّ بتطوير هذا النوع من الأسلحة داخل سوريا. وقد نُقلت الكثير منها إلى حزب الله”.

وزعمت الصحيفة أنّ علماء وتقنيين إيرانيين، إضافةً الى عسكريين يطوّرون الأسلحة مع رؤوس نووية، يختلف مداها من 5 الى 35 كيلومترًا، يمكن نقلها في سيارات داخل سوريا وأن تجتاز الحدود لتصل الى “حزب الله”.

وأشارت الصحيفة الى أنّ الجنرال السوري تركَ الجيش السوري في العام 2013، وغادر سوريا بعدما كان مسؤولاً عن الأسلحة الكيماوية في الحرب السورية.

وقال إنّه بعكس ما يعلنه النظام السوري رسميًا، فالمشاهد حول ضحايا الهجمات الكيماوية في سوريا ليست مفبركة.

وأكّد الجنرال السوري التعاون السوري مع كوريا الشمالية، وأشار إلى أنّ كوريا تمدّ سوريا بالأسلحة النووية، وأنّه خلال انتسابه الى الجيش السوري رافق ضباطًا من كوريا الشمالية، جاءوا لتقديم نصائح حول السلاح الكيماوري لوحدات متعددة.

ترجمة لبنان24