الامطار عائدة.. اليكم طقس اليومين المقبليْن

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم أحيانا، مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. كما تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط يستقر تدريجيا صباح يوم الأحد.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة قبل الظهر والليل، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من 1800 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الارز من 3 الى 10 درجة، في الداخل من 9 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية – غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:57 ساعة غروب الشمس:17:41